Джордж Кент на Донбассе: О Путине, Минских соглашениях и помощи США

Джордж Кент посетил Донецкую область. Фото: «Новости Донбасса»

На этой неделе заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент начал работу в Украине в качестве Временного поверенного в делах США. На этом посту он временно заменит Кристину Квин. После нескольких дней, проведенных в Киеве, дипломат отправился в Донецкую область. В Краматорске Кент встретился представителями Вооруженных сил Украины, которые сообщили о ситуации на передовой, а также с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, рассказавшими о влиянии конфликта на Донбассе на мирных жителей. Кроме того, в планах у Кента - встреча с переселенцами и молодежью региона. В Славянске временно поверенный в делах США посетил центр «Окно в Америку», расположенный в библиотеке города, где и состоялось интервью с «Новостями Донбасса».







Расскажите о цели вашего визита на восток Украины.



Очень важно, что американские дипломаты приехали сюда. Мы говорили с генералами и цивильными, чтобы понять, какая ситуация сейчас на востоке Украины. Кроме того, чтобы объяснить, почему Америка хочет, чтобы Украина была успешной страной. Чтобы сделать это, надо приехать сюда, в Славянск и Краматорск, говорить с людьми, а не просто сидеть в Киеве. Обычно я нахожусь Вашингтоне, даже не в Киеве.



Какие направления двусторонних отношений между США и Украиной, по-вашему, являются приоритетными для Вашингтона?



Важно, чтобы Украина смогла защищаться против агрессии России. Люди из Донбасса знают лучше всех, что это значит. Во-вторых, чтобы Украина была успешной страной. Для этого должны быть проведены фундаментальные реформы институций. Чтобы институции управления заслужили доверие украинского народа.

Временный поверенный в делах США пообщался с представителями ВСУ в Краматорске. 15 июля, 2021 года

Возвращаясь к ситуации на Донбассе, каким вы видите путь наступления мира?



Я бы сказал, что это очень сложный путь. Я занимался вопросом Приднестровья. И хотя там мирная ситуация уже 29 лет, но пока ничего решить не удалось. Это для меня достаточно тревожно, потому что в Украине прошло только 7 лет. Для меня главное не механизм и процесс: Минская контактная группа или «нормандская четверка». Главное – это видение России. Потому что Россия начала эту войну и, я думаю, в конце концов, Россия должна закончить войну. Были обязанности в Минске 7 лет тому назад. Путин и правительство России обещали, что до конца 2015 года уже будут выведены войска и освобождены все пленные. Но это не так: война продолжается и люди страдают из-за этого.



Хотелось бы сейчас поговорить с вами о Минских соглашениях. Украинские политики и глава государства считают, что именно в том виде, в котором они были подписаны 7 лет назад, уже существовать не могут и должны быть трансформированы. В свою очередь Россия и даже некоторые наши международные партнеры считают их безальтернативными. Что вы думаете по этому поводу?



Ясно, что пока нет результата от этого процесса. Я думаю, что это был очень важный момент в Минске 7 лет назад, когда президент Путин пообещал, что война закончится, все войска будут выведены, а все пленные - освобождены. Но пока Россия не выполнила обещание. Я также знаю, что 22 года тому назад президент Ельцин обещал, что Россия завершит военное присутствие в Молдове через два года – в 2001 году. Это уже 20-я годовщина выполнения обещания президента России. То есть это, к сожалению, не только реалии Донбасса, но и реалии Приднестровья. И значит, это российские реалии.



Мы понимаем, что соглашения не выполняются - это уже входит в привычку у политиков. Но, как вы считаете, трансформация Минских соглашений должна произойти?



Я думаю, что партнеры Украины – это Германия, Франция, США, Великобритания – мы должны все вместе поддерживать суверенитет, территориальную целостность и просто успех Украины, потому что это вопрос не только для тех, кто живет здесь, на Донбассе или в Украине, это вообще для региона очень важно.



Скоро состоится поездка президента Владимира Зеленского в Вашингтон. К чему готовиться нашему главе государства?



Я думаю, что это будет достаточно важная встреча. Но отношения между сторонами – это гораздо больше, чем просто разговоры и встречи на один день. Хотя тоже важно, чтобы на всех уровнях были тесные контакты, а не только через Zoom или Webex, как это было во время пандемии коронавируса. Важно, чтобы американцы приехали сюда, даже в Славянск, а не только в Киев, чтобы украинские официальные и неофициальные лица тоже ездили в Вашингтон. Думаю, что есть большие перспективы для взаимного сотрудничества.



Какое место на повестке дня занимает вопрос обсуждения Зеленским и Байденом ситуации на Донбассе?



Я думаю, что это будет или вопрос №1, или вопрос №2. Когда год назад заместитель госсекретаря Стивен Биган и я приехали в Кривой Рог, то большая часть нашего разговора с президентом Украины была посвящена ситуации на Донбассе. Я знаю, что для президента Зеленского важно помогать людям, которые страдают. Но, как я ранее сказал, я думаю, что главный вопрос не в том, что Украина или Америка хочет. Это проблема Путина и России.

Джордж Кент во время встречи с украинскими военными и представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 15 июля, 2021 года

Одна из последних горячих тем - это статья, которую написал Владимир Путин, под названием «Об историческом единстве русских и украинцев».



Вы думаете, что он действительно это написал?



По крайней мере, так говорят.



Во-первых, я не думаю, что он это написал. Думаю, что это просто отображение его идеологии. Я отдаю предпочтение мыслям второго президента Украины – Леонида Даниловича Кучмы, который говорил: «Украина – не Россия». Или художника Ильи Репина. Россия - это «Бурлаки на Волге», а Украина – «Письмо запорожцев турецкому султану». Мой ответ: Илья Репин.



Как вы считаете, какие в Кремле преследовали цели, публикуя эту статью?



Я думаю, что это хороший вопрос для представителя МИД РФ Марии Захаровой или президента Путина, или его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Я не знаю. Возможно, он хочет поделиться фантазиями с российским населением перед выборами или же просто хочет угрожать украинцам. Я думаю, то что запорожцы еще 300 лет тому назад дали турецкому султану хороший ответ.



Будет ли назначен посол США в Украине в ближайшее время?



Я действительно надеюсь, что это произойдет. Это зависит от Белого Дома, и я думаю, что они рассматривают разных кандидатов. Потому что у нас должен быть посол в Украине. Недавно Украина послала очень способного посла – Оксану Маркарову. Она просто великолепно представляет Украину в Вашингтоне.



Вопрос по поводу «Северного потока – 2». Если он будет запущен, то что Украина получит взамен?



Америка против этого проекта. Это нехорошо для Украины, это нехорошо для энергической безопасности Европы. Это нехорошо для Польши, Литвы и других стран восточной Европы. Президент Зеленский был в Берлине в понедельник. Сегодня (15 июля – Ред.) канцлер Меркель встречается с президентом Байденом в Вашингтоне. Я думаю, что есть интенсивные разговоры между украинцами и немцами, между немцами и американцами, американцами и украинцами. Давайте посмотрим, какая ситуация будет через неделю.

Джордж Кент во время встречи с командованием операции Объединенных сил на Донбассе. 15 июля, 2021 года

Какие настроения царят в политикуме и в обществе после встречи Путина и Байдена?

Я уже 29 лет работаю чиновником Госдепа, и я не знаю, типичный ли я американец, потому что для меня днем и ночью интересуют вопросы внешней политики. Но я думаю, что американцы понимают, что Россия не хочет играть полезную роль в системе международной безопасности. И это очень интересно, потому что после Второй мировой войны Сталин подписал соглашение о создании ООН. А в 1975 году Брежнев подписал Хельсинские соглашения, в 1990-м Горбачев подписал Парижскую хартию, а в 1994 году Ельцин подписал Будапештский меморандум. Очень интересно, что Сталин, Брежнев, Горбачев и Ельцин думали, что все-таки можно согласиться с правилами игры международной системы. Но этого недостаточно для Владимира Путина.



Какими будут отношения между США и Россией после этой встречи?



Есть такие темы как контроль оружия, конфликт в Ираке и в Ливии, Северная Корея. Мы должны обсуждать с Россией такие вопросы международной безопасности. Кроме этого, я бы сказал, что качество не только нашего диалога, но просто отношение друг к другу, к сожалению, не очень хорошее. И это результат действий России. Можно надеяться, что в будущем они станут лучше. Но нужно просто признать, что из-за действий России отношения не только с Украиной, но и с США не самые лучшие.