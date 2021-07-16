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СНБО: Чиновников и олигархов обяжут декларировать двойное гражданство

16 июля 2021, 18:46

СНБО: Чиновников и олигархов обяжут декларировать двойное гражданство

В декларации чиновников добавят обязательную строку о наличии двойного гражданства. Кроме того, им нужно будет вносить данные о наличии вида на жительство в другой стране. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

Вопрос о государственной политике в сфере гражданства рассматривался сегодня на заседании СНБО.

«На сегодняшний день для всех, кто заполняет декларации согласно закону о предотвращении коррупции, должна обязательно быть добавлена графа, имеют ли эти люди гражданство других стран или вид на жительство в той или иной стране», – сказал Данилов.

По его словам, таких деклараций заполняется около 1 миллиона в год.

«Если Верховная Рада примет закон об олигархах, они также должны заполнить такую декларацию и указывать второе гражданство в случае его наличия», – добавил секретарь СНБО.

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