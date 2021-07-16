Витренко: Германия и Франция могли бы получать российский газ на Донбассе

Германия и Франция заинтересованы в стабильной ситуации на Донбассе поскольку могли бы производить забор российского газа из газотранспортной системы на востоке Украины. Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24».



«У нас есть точки входа в газотранспортную систему Украины на оккупированном Донбассе. То есть немецкие и французские компании могут получать газ на точках, которые сейчас находятся на оккупированных территориях. Это лучшая гарантия того, что Украина будет контролировать эти точки и на этой территории будет мир», — считает он.



По словам Витренко, это предложение обсуждалось во время ужина президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелы Меркель в Берлине 12 июля, на котором он присутствовал.



Витренко напомнил, что сейчас немецкие и французские компании могут получать газ на границе Украины и России.



«Соответственно они заинтересованы в том, чтобы была безопасная ситуация, не было войны, так как от этого будут зависеть их поставки газа», — сказал он.



Глава «Нафтогаза», как и президент Зеленский считает, что вопрос поставок газа должны обсуждать лидеры Украины, России, Германии и Франции, который входят в Нормандский формат.



«Там уже вопрос, как это называть: Нормандский формат или просто те же страны, закончив обсуждать вопросы безопасности, обсуждают газовые вопросы», — отметил он.