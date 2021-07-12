Зеленский считает, что если Украина останется без газа, то его не будет и в ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос газопровода «Северный поток −2» необходимо рассматривать в Нормандском формате, куда входят Украина, Германия, Франция и Россия.



Во время совместного брифинга с немецким канцлером Ангелой Меркель он отметил, что сказал ей об этом.



«Вопрос "Северного потока — 2″ мы должны рассматривать с Германией, Францией и другими участниками, потому что это неотъемлемый вопрос безопасности в Украине», — подчеркнул Зеленский.



В свою очередь Меркель отметила, что обсуждение темы газа формально не относится к рамкам Нормандского формата и Минских соглашений. Вместе с тем она допустила обсуждение энергетических тем во время встречи четырех лидеров. Также канцлер напомнила, что Германия заинтересована в том, чтобы Украина осталась страной-транзитером российского газа.



Позже, отвечая на вопрос журналистов, Зеленский пояснил, почему считает вопрос газа темой для переговоров «нормандской четверки».



«Я сказал госпоже канцлер о том, что не нужно забывать о рисках. Если Украина будет отключена от транзита газа, то рискует вся территория Украины — и временно оккупированная. То есть газ может не получить временно оккупированная территория Донбасса. А это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территория, которые брали на себя все участники Нормандского формата», — подчеркнул украинский лидер.



Вместе с тем известно, что с 2015 года подконтрольные группировкам «ДНР» и «ЛНР» территории напрямую получают газ из России через газоизмерительные станции Платово и Прохоровка. До 2020 года «Газпром» записывал эти объемы на счет НАК «Нафтогаз Украины», хотя оплату не получал.



Таким образом, вся финансовая нагрузка за поставки в ОРДЛО на сам «Газпром», с чем компания окончательно смирилась, согласившись не рассматривать данный вопрос в ходе общего урегулирования споров с «Нафтогазом» в конце 2019 года. С 2020 года «Газпром» не раскрывает объемы поставок газа на Донбасс.

