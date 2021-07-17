На Донбассе ранили двоих военнослужащих

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил ранены два украинских военнослужащих. В оперативно-тактической группе «Восток» сообщили, что в субботу, 17 июля двое военных получили ранения при обстреле.



После оказания медицинской помощи их доставили в больницу. Состояние раненых – средней тяжести.



Утром в штабе ООС сообщили о ранении одного украинского военнослужащего.



За пятницу на Донбассе украинские военные зафиксировали только одно нарушение режима тишины. Однако уже с начала субботы количество обстрелов увеличилось.



