На Донбассе возросло количество обстрелов, ранены украинские военные

За прошедшие сутки, 17 июля, незаконные вооруженые формирования на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения, сообщают в штабе операции Объединенных сил.



Украинские позиции обстреливали на юге Донетчины в районе Чермалыка, Водяного, Широкино, Павлополя, Старогнатовки, а также под Донецком – вблизи поселка Пески. На Луганщине боевики совершили обстрел неподалеку Новозвановки. НВФ применяли вооружение БМП-1, минометы 120-го и 82-го калибров, гранатометы различных систем, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



В направлении Старогнатовки боевики использовали артиллерию калибра 122 мм.



В результате обстрелов двое военных из состава Объединенных сил получили ранения. Они находятся в лечебном учреждении. Как сообщают в штабе ООС, состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное.



Украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы боевиков.



Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата НВФ типа «Орлан-10».



По состоянию на 7:00 утра 18 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи поселка Пески боевики открыли огонь из минометов 120-го калибра.



В НВФ «ДНР» заявили, что 17 июля по их позициям стреляли в Новоласпе, Коминтерново, Ленинском, Веселом, а с утра воскресенья – снова в направлении поселка Веселое.



В группировке «ЛНР» заявили о четырех обстрелах их позиций за минувшие сутки в районе Первомайска, Золотого-5 и Калиново.