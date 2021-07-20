С 21 июля прививку от ковида сможет сделать любой взрослый украинец

С 21 июля в Украине начинается пятый этап вакцинации от коронавируса — прививку сможет сделать любой совершеннолетний гражданин. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга во вторник.



«Вы можете вакцинироваться в ближайшем пункте вакцинации, в центре массовой вакцинации или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь как организованный коллектив, в котором работает больше 50 человек», — отметил министр.



Записаться на вакцинацию можно по телефону регистратуры прививочного пункта, контакт-центра массовой вакцинации. Кроме того, будет организована «живая очередь» в прививочных пунктах и центрах массовой вакцинации.



Контакты и график работы пунктов и центров вакцинации можно посмотреть здесь.



На данный момент в Украине есть 4 вакцины: AstraZeneca (Covishield), CoronaVac, Pfizer, Moderna.

Вакцинация от ковида в Украине стартовала 24 февраля. Приоритете на получение прививки делался для медиков, пожилых людей, соцработников, учителей, военнослужащих, правоохранителей.



С начала прививочной кампании в стране привито 2 717 790 человек, из них получили одну дозу — 2 717 788 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 461 875 человек. Всего сделано 4 179 663 прививок.