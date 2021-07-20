Козак: Паспортизация Донбасса не означает включение региона в состав России

Раздача российских паспортов жителям отдельных районов Донбасса не означает, что этот регион будет присоединен к РФ. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.



По его словам, порядка 470 тысяч жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей стали гражданами России в упрощенном порядке. Однако это не рассматривается как признак дальнейшего включения этих территорий в состав РФ.



«Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах. Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения "ДНР" и "ЛНР" в состав России», – утверждает Козак.



Он отметил, что за получением российского гражданства обращаются не только жители Донбасса, но и других регионов Украины.



«В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тысяч граждан Украины», – уточнил Козак.



При этом он добавил, что упрощенный порядок выдачи паспортов является временным, и потом его отменят.



«Как только ситуация на Донбассе будет урегулирована, исчезнет необходимость и в этом решении. Общий порядок предоставления гражданства будет восстановлен», – сказал замглавы администрации президента России.



Он также назвал данные по общей численности граждан Украины, находящихся в России и поставленных на миграционный учет. В период 2019 – 2020 годов это количество составило около 2,5 миллионов человек. Сколько из них прибыли из Донбасса – отдельной статистики Козак не привел.