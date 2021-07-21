Politico: В администрации Байдена попросили Украину не критиковать соглашение по «Северному потоку-2»

Официальные лица администрации США Джо Байдена попросили своих украинских коллег воздержаться от критики будущего соглашения США с Германией относительно «Северного потока-2». Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех источников, знакомых с ситуацией.



По словам этих источников, представители администрации США предупредили украинских коллег, публичное выступление против предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Киевом.



Высокопоставленный чиновник администрации оспорил это сообщение, отметив, что ситуация более сложная. В то же время, он отказался поделиться дополнительной информацией о переговорах официальных лиц США со своими украинскими коллегами.



Собеседник издания отметил, что в ходе продолжающихся переговоров с Германией официальные лица США пытаются ограничить риски, которые трубопровод будет представлять для Украины и для европейской энергетической безопасности.



Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил, что позиция Киева заключается в том, что санкции США могут остановить завершение проекта, если только администрация Байдена будет использовать их на этапах строительства и сертификации. Он добавил, что Киев по-прежнему категорически против этого проекта.

Bloomberg опубликовал детали проекта соглашения между США и Германией по российскому газопроводу «Северный поток-2» и гарантиям Украине.