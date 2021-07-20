Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Bloomberg узнал подробности сделки США и Германии по «Северному потоку-2»

20 июля 2021, 20:38

Bloomberg узнал подробности сделки США и Германии по «Северному потоку-2»

США и Германия близки к сделке по российскому газопроводу «Северный поток-2» и гарантиям Украине. Об этом пишет Bloomberg, который ознакомился с текстом проекта соглашения.

В черновом варианте указывается, что Германию будет использовать рычаги воздействия для продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет после его истечения в 2024 году. Эти переговоры начнутся не позднее 1 сентября.

США и Германия также гарантируют содействовать сбору инвестиций на сумму до 1 миллиарда долларов, чтобы помочь Украине перейти на более чистые источники энергии. В тексте говорится, что Германия обязуется вложить в фонд первоначальные 175 миллионов долларов.

Германия также назначит специального посланника — с финансированием в размере 70 миллионов долларов — для поддержки двусторонних энергетических проектов с Украиной.

Соглашение предусматривает, что если Россия попытается использовать газ в качестве оружия или совершить агрессию против Украины, Германия примет меры сама, одновременно настаивая на принятии мер на европейском уровне, включая санкции для ограничения российского экспорта энергоносителей.

По данным агентства, соглашение будет заключено в ближайшие дни перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

О том, что США и Германия в ближайшие дни объявят о сделке по газопроводу «Северный поток — 2» и Украин ранее со ссылкой на источники сообщало Reuters.

Еще по теме

Прочее
Северный поток-2

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:51
«ДНР»: В Донецке начались сбои в работе электротранспорта, не хватает водителей
19:56
В «ДНР» заявили о планах запустить второстепенные цеха «Стирола». Основные мощности простаивают
17:48
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Золотом-5
13:48
Центризбирком РФ официально утвердил процедуру онлайн-голосования для жителей ОРДЛО
12:31
«ЛНР» запретила несколько книг христиан-баптистов
12:08
Коронавирус в ОРДЛО: 222 новых случая и 20 смертей
11:11
В Донецке задним числом повысили квартплату. Может вырасти тариф и на вывоз мусора
10:41
Минреинтеграции: На неподконтрольной Луганщине острый дефицит питьевой воды
22:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 июля
21:22
«ДНР» ограничит доступ граждан к статистике
17:13
В «ДНР» заявили о создании оборонно-промышленной «госкорпорации»
09:11
За сутки на неподконтрольной Луганщине умерли пять пациентов с ковидом
21:35
Главные новости Донбасса за неделю
20:20
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
16:29
В Донецке показали еще один запущенный парк в центре города
все новости
20:51
«ДНР»: В Донецке начались сбои в работе электротранспорта, не хватает водителей
20:38
Bloomberg узнал подробности сделки США и Германии по «Северному потоку-2»
20:32
В Кремле заявили, что вступление в НАТО – это суверенное право Украины, но будут последствия
20:07
На Луганщине найден тайник боевиков с артснарядами к бронетехнике
19:56
В «ДНР» заявили о планах запустить второстепенные цеха «Стирола». Основные мощности простаивают
19:32
Порядок вакцинации от COVID-19 жителей ОРДЛО упрощается с 21 июля
18:53
Пенсии, платежи, посылки: На Луганщине появится передвижное отделение «Укрпочты»
18:30
В СБУ объяснили, зачем вызвали министра обороны Шойгу на допрос
18:24
Нашли кишечную палочку: Жителей Краматорска призывают не купаться в фонтанах
17:59
Штаб ООС сообщил о семи нарушениях режима прекращения огня боевиками
17:48
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Золотом-5
17:41
На Донетчине протестовали против назначения Вадима Ляха главой ВГА Славянска
17:01
У Путина озвучили условие открытого военного вторжения на Донбасс
16:57
Рада разблокировала реформы судебной системы и «Укрборонпрома»
16:52
В Кремле не видят необходимости в изменении Нормандского формата
все новости
ВИДЕО
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
18 июля, 20:20
Одержимость Путина Украиной. «Единая Россия» на Донбассе ►
17 июля, 22:45
70 лет на Донбассе: Как лемки и бойки сохраняют свои традиции ►
15 июля, 11:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция