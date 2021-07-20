Bloomberg узнал подробности сделки США и Германии по «Северному потоку-2»

США и Германия близки к сделке по российскому газопроводу «Северный поток-2» и гарантиям Украине. Об этом пишет Bloomberg, который ознакомился с текстом проекта соглашения.



В черновом варианте указывается, что Германию будет использовать рычаги воздействия для продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет после его истечения в 2024 году. Эти переговоры начнутся не позднее 1 сентября.



США и Германия также гарантируют содействовать сбору инвестиций на сумму до 1 миллиарда долларов, чтобы помочь Украине перейти на более чистые источники энергии. В тексте говорится, что Германия обязуется вложить в фонд первоначальные 175 миллионов долларов.



Германия также назначит специального посланника — с финансированием в размере 70 миллионов долларов — для поддержки двусторонних энергетических проектов с Украиной.



Соглашение предусматривает, что если Россия попытается использовать газ в качестве оружия или совершить агрессию против Украины, Германия примет меры сама, одновременно настаивая на принятии мер на европейском уровне, включая санкции для ограничения российского экспорта энергоносителей.



По данным агентства, соглашение будет заключено в ближайшие дни перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.



О том, что США и Германия в ближайшие дни объявят о сделке по газопроводу «Северный поток — 2» и Украин ранее со ссылкой на источники сообщало Reuters.