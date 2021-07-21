Кабмин выделил единоразовую помощь семьям погибших и получивших инвалидность участников АТО

Кабинет министров Украины выделил 16,5 миллионов гривен на выплату единоразовой денежной помощи семьям погибших и получивших инвалидность участников антитеррористической операции на Донбассе. Данное решение было принято на заседании правительства в среду.



Речь идет о членах семей 5 погибших военных и 19 получивших инвалидность участников АТО.



В решении правительства отмечается, что членам семей погибших будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы – от 250 до 400 прожиточных минимумов.



Получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 прожиточных минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

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