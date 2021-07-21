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У Зеленского и Байдена отреагировали на статью Politico о просьбе США не критиковать соглашение по «Северному потоку-2»

21 июля 2021, 14:59

У Зеленского и Байдена отреагировали на статью Politico о просьбе США не критиковать соглашение по «Северному потоку-2»

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о том, что в Администрации президента США просили Киев не критиковать будущее соглашение по «Северному потоку-2». По его словам, в ОП «не рассматривают эту историю как черно-белую», ведь Россия вкладывает немалые ресурсы в продвижение своего видения ситуации, сказал Подоляк в комментарии «Радио Свобода».

«Тем не менее, Украина получает различные сигналы на различных уровнях, и также на различных уровнях продолжается работа для того, чтобы не допустить реализации "Северного потока-2″ в том виде, как рассчитывают в руководстве России. Эта история вообще не только об Украине, но и о Польше, Литве, Словакии и Европе в целом. И не только о политике и дипломатии, но и о юриспруденции. И не только мы этим занимаемся — Россия вкладывается со своей стороны кулуарно в том, чтобы достичь своих целей», — отметил Подоляк.

Он добавил, что «не могут двое за спинами всех ответить на все вопросы, касающиеся всех», а ситуация может проясниться во время визита президента Украины в Вашингтон в ближайшее время.

В Администрации США опровергают, что просили Украину не критиковать соглашение по «Северному потоку-2», о чем писало Politico со ссылкой на четыре источника.

На вопрос, действительно ли Вашингтон давит на Украину в этом вопросе, советник Госдепартамента США Дерек Шолле ответил: «Нет. Украина — демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к ближнему и конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности».

Он также прокомментировал информацию, что США и Германия согласовали перечень мероприятий в поддержку Украины на фоне финальной стадии строительства «Северного потока-2».

«Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость», — отметил Шолле.

Politico опубликовало вечером во вторник материал под названием «США склоняет Украину молчать относительно российского газопровода». Ссылаясь на четыре источника издание пишет, что в разгар напряженных переговоров с Берлином по противоречивому трубопроводу «Северный поток-2» администрация Джо Байдена просит Украину молчать о своем несогласии. «И Украина не в восторге», — добавляют журналисты.

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