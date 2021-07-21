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«Шахтер» вакцинировался от коронавируса

21 июля 2021, 15:42

«Шахтер» вакцинировался от коронавируса

Первую дозу вакцины получили футболисты и персонал «Шахтера» Первую дозу вакцины получили футболисты и персонал «Шахтера»

Футбольный клуб «Шахтер» сегодня, 21 июля, вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщается на сайте клуба.

Первую дозу вакцины получили футболисты и персонал команды.

«Вы видите, что происходит в мире, и, наверное, вакцинация — это сейчас единственная помощь в качестве борьбы с пандемией. Произошло несколько случаев, которые убедили меня в том, что за счет вакцинации становится меньше летальных исходов из-за коронавируса. Мир прогрессирует. Мы должны довериться и прививаться, если хотим, чтобы наши родные и близкие были здоровы», — сказал капитан «Шахтера» Андрей Пятов.

Вакцинация футболистов «Шахтера» от коронавирусаВакцинация футболистов «Шахтера» от коронавируса

21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Теперь привиться может любой желающий украинец старше 18 лет. Записаться на вакцинацию можно в любом пункте или центре массовой вакцинации.

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