«Шахтер» вакцинировался от коронавируса

Первую дозу вакцины получили футболисты и персонал «Шахтера»

Футбольный клуб «Шахтер» сегодня, 21 июля, вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщается на сайте клуба.



Первую дозу вакцины получили футболисты и персонал команды.



«Вы видите, что происходит в мире, и, наверное, вакцинация — это сейчас единственная помощь в качестве борьбы с пандемией. Произошло несколько случаев, которые убедили меня в том, что за счет вакцинации становится меньше летальных исходов из-за коронавируса. Мир прогрессирует. Мы должны довериться и прививаться, если хотим, чтобы наши родные и близкие были здоровы», — сказал капитан «Шахтера» Андрей Пятов.

Вакцинация футболистов «Шахтера» от коронавируса

21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Теперь привиться может любой желающий украинец старше 18 лет. Записаться на вакцинацию можно в любом пункте или центре массовой вакцинации.