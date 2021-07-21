Госдеп: США в Нормандском формате – это не то, что поможет решить проблему

Участие Соединенных Штатов в Нормандском формате не поможет решить проблему украино-российского конфликта. Такое мнение высказал советник Государственного департамента США Дерек Шолле в интервью «РБК-Украина».



«На данный момент, я полагаю, участие США в Нормандском формате, – это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема – это Россия, Россия – это агрессор, тот, кто создает проблемы. Мы очень хотим поддержать процесс, в котором мы можем урегулировать эти разногласия, и заставить Россию прекратить то, что она делает. Президент Байден четко донес это до Путина на их встрече в Женеве месяц назад», – сказал Шолле.



Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече президентов США и Украины.



«Это будет темой скорой встречи президентов: проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя», – сказал советник Госдепа.



При этом он подчеркнул, что много высокопоставленных чиновников США во главе с президентом Джо Байденом глубоко разбираются в украинской теме.



«У нас есть спецпредставитель по Украине во многих отношениях – это президент США Байден. Он бывал тут шесть раз, больше чем кто-либо еще. Он знает украинскую тематику очень хорошо, госсекретарь Блинкен – тоже. Госсекретарь поручил мне приехать сюда, поговорить с украинскими партнерами тут. Это ситуация, в которой задействованы все в Вашингтоне, в плане нашей работы в Украине. Для меня это залог глубины нашего партнерства – что столько высокопоставленных чиновников так хорошо разбираются в украинских делах и настолько привержены тому, чтобы сделать наши отношения еще сильнее», – ответил Дерек Шолле на вопрос о возможном назначении спецпредставителя США по Украине.