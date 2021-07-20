Временный поверенный в делах США заверил, что Зеленский и Байден встретятся летом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретятся этим летом, но точная дата пока что неизвестна. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил исполняющий обязанности временного поверенного в делах США Джордж Кент.



«Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе», — отметил он.



На вопрос, есть ли сейчас какие-либо препятствия для встречи Зеленского и Байдена, Кент сказал, что «сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена».



«Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас», — добавил Кент.



Ранее Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом. Предложение было сделано в ходе телефонного разговора.



Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за приглашение посетить в июле 2021г. Белый дом, отметив, что с нетерпением ждем встречи для обсуждения сотрудничества между странами.