В больнице Сватово из-за непогоды упала водонапорная башня и сорвало крышу

В многопрофильной больнице Сватово в результате непогоды упала водонапорная башня и повредилась крыша. Об этом сообщает ГСЧС в Луганской области.



21 июля около 13 часов на границе Донецкой, Луганской и Харьковской областей прошел ураган с сильным шквальным и порывистым ветром.



В результате этого в больнице Сватово упала водонапорная башня. Емкость была пустой, так как не используется.



Кроме этого, частично сорвало крышу над хирургическим отделением.



Больница работает в штатном режиме.



Спасатели также получили сообщения о раскрытии кровли двух пятиэтажных жилых домов в Сватово.



Также есть частичные обесточивание в Северодонецком и Сватовском районах.