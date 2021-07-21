Непогода на Донетчине: 24 тысячи человек без света, поломки и поваленные деревья

Около 24 тысяч человек в 30 населенных пунктах Донецкой области остались без электроснабжения в результате непогоды. Об этом сообщает ГСЧС Донетчины.



Спасатели ликвидируют последствия града и ветра в Покровском и Краматорском районах. В частности, повалены деревья на зданиях, проезжих частя, авто и линиях электропередач в Славянске, Краматорске, Константиновке, Покровске и Дружковке.



Из-за ухудшения погодных условий отключено от электроснабжения 30 населенных пунктов Краматорского и Покровского районов, из них 23 частично (всего около 24 тыс. человек).



По состоянию на 14:00 силы ГСЧС привлекались на 18 адресах. Среди них — разборка поврежденной конструкции общеобразовательной школы и здания электроподстанции в Мирнограде.

Источник: ГСЧС в Донецкой области