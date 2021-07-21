Гармаш: Следующее заседание ТКГ проведет новоназначенный спецпредставитель ОБСЕ

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу 26 августа проведет новоназначенны специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ финский дипломат Микко Киннунен. Об этом сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.



Он также добавил, что глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов предложил провести следующее заседание ТКГ в очном формате в Минске.



По словам Гармаша, «в рамках заседания контактной группы 21 июля на уровне глав делегаций было объявлено об утверждении списка группы экспертов, которая с сентября может начать работу по вопросу затопления шахт на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей».



19 июля Министерство иностранных дел Финляндии сообщило о том, что Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде назначила на должность специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ финского дипломата Микко Киннунена.



Он сменил швейцарского дипломата Хайди Грау, которая занимала этот пост с декабря 2019 года.