В Украине за сутки сделали 120 тысяч прививок от коронавируса. Это новый рекорд

За минувшие сутки в Украине сделали 120 090 прививок от коронавируса, что стало новым рекордом. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



Уточняется, что вчера первую дозу получили 65 522 человека, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 54 568 человек.



В течение суток работали 655 мобильных бригады, 2280 прививочных пунктов, 127 центров вакцинации.



С начала прививочной кампании в стране привиты 2 843 899 человек. Из них получили первую дозу — 2 843 897 человек, полностью иммунизированы, получив две дозы, — 1 555 859 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 399 756 прививок.

21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Теперь привиться может любой желающий украинец старше 18 лет. Записаться на вакцинацию можно в любом пункте или центре массовой вакцинации.