В Донецкой и Луганской областях из-за непогоды погибли два человека, еще 9 пострадали

Последствия непогоды в Донецкой области. Фото: ГСЧС

Из-за осложнения погодных условий вчера, 21 июля, в Донецкой области погиб один человек и 9 пострадали, еще один житель погиб в Луганской области.



Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, в результате падения деревьев, шифера и разрушения здания в Дружковке погиб мужчина 1983 года рождения. 8 человек пострадал в Дружковке и один - в Константиновке.



Спасатели распилили и убрали 33 поваленных дерева, работы завершены. К работам привлекалось 106 человек и 28 единиц техники ГСЧС.

Последствия непогоды в Донецкой области. Фото: ГСЧС

По данным спасателей, 21 июля в селе Мусиевка Миловского района Луганской области в результате падения конструкций крыши погиб один человек.



В Сватово повреждены две кровли пятиэтажных жилых домов и частично крыша городской больницы, в Троицком повреждена крыша школы.



На территории Сватовского и Северодонецкого районов подразделениями ГСЧС совместно с коммунальными службами убрано 57 поваленных деревьев. Работы завершены. От ГСЧС привлекалось 39 человек и 9 единиц техники.