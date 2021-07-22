Министр юстиции Малюська о жалобе РФ против Украины: В ЕСПЧ их ждет неминуемое поражение

Министр юстиции Денис Малюська уверен, что РФ ждет «неминуемое поражение» в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе против Украины. Об этом он написал в Facebook.



«Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь — у них появится дополнительная медиа-площадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения — неминуемое поражение», — считает министр.

РФ обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины в связи с событиями на Евромайдане в Киеве и Одессе, а также на Донбассе и ситуацией в Черноморском регионе.



В частности, РФ возлагает на Украину ответственность за гибели людей, в том числе, крушение малайзийкого Боинга рейса МН17, а также обвиняет в дискриминации и пресследованиях русскоязычных граждан.