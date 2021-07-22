Надбавки к пенсиям бывшим военным и правоохранителям начнут выплачивать с августа

Надбавки к пенсиям бывших полицейских и военных, установленные с 1 июля 2021 года, выплатят в августе. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам социальной политики.



В министерстве напомнили, что правительство на 2000 гривен повысило пенсии военнослужащим, назначенные до 1 марта 2018 года, и установило с 1 июля минимальную пенсионную выплату бывшим военным и правоохранителям в размере 3854 гривен.



«В результате этого решения пенсии растут для 400 тысяч человек. Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой до повышенных размеров за июль», – говорится в сообщении.



Кроме того, на 45% процентов (или на 834,3 грн) выросла минимальная пенсионная выплата для участников боевых действий. Теперь она составляет 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вместо ранее установленных 165%.

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