Глава МИД Венгрии назвал КПВВ «Станица Луганская» одним из самых печальных мест Европы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который сегодня посетил Донбасс с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заявил, что контрольно-пропускной пункт «Станица-Луганская» является одним из самых печальных мест Европы.



Он выразил сожаление, что в Европе в XXI веке еще есть такие места, где происходят военные конфликты.



«Однозначно, что этот контрольно-пропускной пункт "Станица-Луганская" является одним из самых печальных мест Европы. Мы сейчас, когда председательствуем в совете министров Совета Европы, все сделаем для того, чтобы помочь как можно больше. Своими средствами мы пытаемся добиться того, чтобы договоренности, которые были приняты в Минске, были выполнены», – сказал Сийярто на брифинге в четверг.



Глава МИД Венгрии отметил, что его страна оказывает гуманитарную помощь востоку Украины.



«Неподалеку Станицы-Луганской есть медицинский пункт, который был реконструирован на венгерские средства. Он оказывает помощь 10 тысячам человек. В миссии ОБСЕ есть 21 венгр, участие будем продолжать. Мы выделили 140 тыс. евро на программу поддержки Украины Совета Европы», – перечислил Петер Сийярто.