В ОБСЕ призвали стороны проявить политическую волю, чтобы вернуться к «тишине» на Донбассе

Сторонам необходимо проявить политическую волю, чтобы вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом зявила специальная представительница действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау по итогам очередного заседания.



Она напомнила, что год назад участники ТКГ договорились о мерах по усилению режима прекращения огня. Грау отметила, что в течение нескольких месяцев в результате этой договоренности наблюдалась значительная стабилизация режима тишины вдоль линии соприкосновения.



«Это является доказательством того, что всеобъемлющее прекращение огня может быть достигнуто при условии, что стороны проявят необходимую политическую волю», — приводит ее слова пресс-служба ОБСЕ.



Грау констатировала, что ситуация с безопасностью в последние месяцы продолжает ухудшаться: «Зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи Золотого превращается в горячую точку». Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений.

Заседание ТКГ 21 июля было последнем для Хайди Грау в качестве спецпредставителя ОБСЕ. Ее преемником стал финский дипломат Микко Киннунен. Он вступит в должность 1 августа.