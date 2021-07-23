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Первый на Донетчине «активный парк» открыли в Краматорске

23 июля 2021, 17:33

Первый на Донетчине «активный парк» открыли в Краматорске

QR-код позволяет начать онлайн-занятие с виртуальным тренером. Фото: Донецкая ОГА QR-код позволяет начать онлайн-занятие с виртуальным тренером. Фото: Донецкая ОГА

В Донецкой области стартовал социальный проект «Активные парки – локации здоровой Украины». Сегодня в Краматорске открыли первый такой парк в регионе, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В краматорском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина обустроили площадку для спортивных занятий людей разного возраста.

«Символично, что наш первый "активный парк" мы открываем в день открытия Олимпийских игр в Токио. В этой Олимпиаде примут участие 14 спортсменов из Донецкой области, но еще больше будущих олимпийцев и чемпионов среди наших земляков вырастет благодаря легкому доступу к занятиям спортом», – отметил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

«Активный парк» предполагает наличие таких элементов: «шведской» стенки, комплекса турников / гимнастических брусьев, скамейки для выполнения динамических упражнений, ступеней, координационной линии и свободного пространства.

«Каждый посетитель парка с помощью смартфона может сканировать QR-код, размещенный рядом с элементом, и выбрать уровень сложности упражнений (новичок, средний, профи), который откроется на сайте. Благодаря онлайн-заданиям происходит занятие с виртуальным тренером, направленное на развитие основных двигательных качеств», – пояснили в Донецкой ОГА.

Кроме этого, функционирование «активного парка» предусматривает организацию различных спортивных мероприятий, а также бесплатный прокат детских электромобилей, велосипедов и роликов.

В ряде громад на территории Донецкой области в ближайшее время запланировано открытие еще 13 локаций «активных парков».

Президент Владимир Зеленский 22 июня представил программу «Здоровая Украина». Одним из элементов программы является концепция «Спорт под открытым небом», подразумевающая открытие спортивных площадок в парках городов Украины. На локациях будет QR-код, на который можно навести камеру смартфона, чтобы скачать приложение с упражнениями.

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