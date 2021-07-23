На Луганщине активизировались мошенники, почти 800 случаев за полгода

На Луганщине с начала текущего года зафиксировано 768 случаев мошенничества. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Луганской области Олег Григоров на совещании в облгосадминистрации.



По словам Григорова, из общего количества случаев мошенничества: 258 – совершались во время купли-продажи товаров на интернет-сайтах, 153 – совершены злоумышленниками под видом работников банков или государственных органов, 66 – по схеме «Ваш родственник попал в беду».



По 148 случаям уже установлены личности мошенников.



Глава облгосадминистрации Сергей Гайдай отметил, что наиболее уязвимы в таких ситуациях пожилые люди, которые значительно меньше владеют современными приборами и чаще, проявив доверие, теряют все сбережения.



«Поэтому повышение уровня осведомленности населения и эффективность правоохранителей, уверен, сведет мошенничество к минимуму. Однако в этом вопросе необходима заинтересованность органов власти на местах во взаимодействии с полицейскими», – отметил Гайдай.