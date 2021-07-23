Не менее 400 ветеранов-переселенцев получат жилье в этом году - Шмыгаль

Правительство выделит дополнительные средства на обеспечение жильем ветеранов из числа внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.



«Государство должно обеспечить жильем ветеранов АТО / ООС, которые являются внутренне перемещенными лицами. Сейчас в стране примерно 3000 человек, которые защищали Украину и остались без жилья в результате вооруженной российской агрессии. Необходимо постепенно решать этот вопрос», – отметил глава правительства.



По его словам, в этом году должны обеспечить собственным жильем не менее 400 ветеранов-переселенцев.



Для этого премьер-министр поручил министерству по делам ветеранов и министерству финансов проработать вопрос увеличения на 282 миллиона гривен расходов в государственном бюджете на целевые субвенции местным бюджетам.



Согласно прогнозных расчетов, это позволит обеспечить жильем 414 человек, в том числе 220 человек – за счет дополнительных ассигнований.

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