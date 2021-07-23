В Мариуполе открываются еще два центра массовой вакцинации

В Мариуполе начнут работу еще два центра массовой вакцинации, всего их в городе уже четыре.



Как сообщили в Мариупольском горсовете, центры открываются на базе ТРЦ «ПортСити» (вход со стороны Запорожского шоссе) и в «Мультицентре» (ул. Украинского казачества, 51).



Центр вакцинации в «ПортСити» будет работать ежедневно, с понедельника по воскресенье с 15:00 до 19:00. В «Мультицентре» – с понедельника по субботу с 9:00 до 14:00.



На всех локациях обещают установить указатели.



В Мариуполе продолжают работать два ранее открытых центра вакцинации. В Левобережном районе жителей принимают на базе школы №5 (улица Киевская, 72) по пятницам и субботам, с 9:00 до 14:00. А в центре на базе СК «Ильичевец» вакцинироваться можно по пятницам, субботам и воскресеньям, с 9:00 до 15:00.



Во всех центрах сделать прививку от COVID-19 можно без предварительной регистрации. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.