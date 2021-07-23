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В Мариуполе открываются еще два центра массовой вакцинации

23 июля 2021, 20:25

В Мариуполе открываются еще два центра массовой вакцинации

В Мариуполе начнут работу еще два центра массовой вакцинации, всего их в городе уже четыре.

Как сообщили в Мариупольском горсовете, центры открываются на базе ТРЦ «ПортСити» (вход со стороны Запорожского шоссе) и в «Мультицентре» (ул. Украинского казачества, 51).

Центр вакцинации в «ПортСити» будет работать ежедневно, с понедельника по воскресенье с 15:00 до 19:00. В «Мультицентре» – с понедельника по субботу с 9:00 до 14:00.

На всех локациях обещают установить указатели.

В Мариуполе продолжают работать два ранее открытых центра вакцинации. В Левобережном районе жителей принимают на базе школы №5 (улица Киевская, 72) по пятницам и субботам, с 9:00 до 14:00. А в центре на базе СК «Ильичевец» вакцинироваться можно по пятницам, субботам и воскресеньям, с 9:00 до 15:00.

Во всех центрах сделать прививку от COVID-19 можно без предварительной регистрации. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

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