За минувшие сутки, 22 июля, в Украине сделали 139 441 прививку от коронавируса, что стало новым рекордом. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



Уточнятся, что первую дозу вчера получили 76 169 человек, а полностью иммунизированы, получив вторую дозу, — 63 272 человека.



В течение суток прививки делала 743 мобильные бригады, 2672 пункта и 171 центр вакцинации.



С начала прививочной кампании в стране привито 2 920 068 человек, из них получили первую дозу — 2 920 066 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 1 619 131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 539 197 прививок.



Предыдущий суточный рекород вакцинации был установлен днем ранее

21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Теперь привиться может любой желающий украинец старше 18 лет. Записаться на вакцинацию можно в любом пункте или центре массовой вакцинации.