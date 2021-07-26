Мамедов увольняется с должности заместителя генпрокурора. Он вел дела по Донбассу

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов увольняется из Офиса генпрокурора и органов прокуратуры. На этой должности он вел производства по военным преступлениям в оккупированных Крыму и части Донбасса.



О решении Мамедова сообщила юридическая компания «Миллер», которая представляет его интересы.



В заявлении отмечается , что руководство Офиса генпрокурора «сознательно создало сложности» в работе Мамедова, «систематически осуществляя давление» на него вместе со Службой безопасности Украины.



В юридической компании напомнили, что в июне Мамедова лишили руководства департаментом преступлений, совершенных в условиях военного конфликта, а также департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию.



«Миллер» отмечает, что Мамедова досрочно лишили доступа к гостайне, сократили его должность и открыли против него ряд дисциплинарных и уголовных производств, в которых «расследование фактически осуществляют подразделения, подчиненные непосредственно генпрокурору» Ирине Венедиктовой.



Представители Мамедова подчеркивают, что законных оснований для его увольнения нет, однако для него неприемлемо оставаться в должности без возможности выполнения своих полномочий.



«Именно поэтому Гюндуз Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке», — говорится в заявлении.



Офис генпрокурора и СБУ пока что обвинения в свой адрес не прокомментировали.

В конце июня генпрокурор Ирина Венедиктова назначила руководителем «департамента войны» вместо Мамедова своего заместителя Максима Якубовского. До 2014 года Якубовский работал в экспертном центре при общественной организации Виктора Медведчука «Украинский выбор». На следующий день Венедиктова изменила свое решение и переподчинила департамент себе.



После этого Мамедов был лишен доступа к гостайне. 8 июля Венедиктова отобрала у него руководство департаментом защиты интересов детей и тренинг-центром прокуроров.



20 июля Госбюро расследований открыло уголовное дело против Мамедова по статье о служебном подлоге.