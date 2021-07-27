В законопроекте о переходном периоде будет механизм признания рождения в ОРДЛО и термин «контактная линия»

Законопроект о переходном периоде на временно оккупированных территориях Украины будет включать новые для украинского законодательства термины.



Об этом сообщил советник вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Богдан Чумак во время дискуссии, организованной «Национальной платформой «Диалог о мире и безопасной реинтеграции».



В частности, законопроект предусматривает термин «конволидация». Он означает процедуру признания действительности некчемной сделки, недействительность которой установлена законом о переходном периоде.



Кроме того, конволидация будет включать процедуру признания дипломов об образовании, выданных на неподконтрольных территориях. Также институт конволидаци позволит признать административные статусы — факты рождения, смерти, брака и развода, которые произошли на оккупированных территориях.



Также законопроект предлагает «контактная линия» вместо «линия разграничения». «Мы решили, что настал момент, когда нужно заменить термин, который в определенной мере разделяет нашу страну», — подчеркнул Чумак.



Ожидается, что законопроект о переходном периоде будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады этой осенью.