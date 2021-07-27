Законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму планируют рассмотреть в Раде осенью

Законопроект о переходном периоде на временно оккупированных территориях Украины может быть рассмотрен Верховной Радой осенью. Об этом сообщил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



«На сегодняшний день мы почти на финализации рассмотрения этого законопроекта правительством. После утверждения правительство он будет направлен в Верховную Раду. Я надеюсь, что осенью, в следующий сессионный период, будет время для рассмотрения этого законопроекта», — сказал Резников во время дискуссии, организованной «Национальной платформой «Диалог о мире и безопасной реинтеграции».



По его словам, миссия этого законопроекта сохранение и укрепления отношений между людьми по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе и крымской административной границы.



Резников отметил, что со времен чернового варианта законопроекта, который был представлен в январе, документ был сокращен в три раза — с более чем 90 страниц до 30. Минреинтеграции учло рекомендации общественных и международных организаций, а также правозащитников. Теперь законопроект носит рамочный характер и предполагает принятие других нормативно-правовых актов, которые детализируют его содержание.



Документ по-прежнему включает элементы переходного правосудия. Также законопроект исключает безусловную амнистию всех участников конфликта. «Те кто совершал преступления против человечности, кто совершал военные преступления и так далее — они не могут быть амнистированы. Об этом говорит международное право, которое требует защиты интересов жертвы и пострадавших лиц», — пояснил вице-премьер.



Резников напомнил, что законопроект о переходном периоде был направлен на рассмотрение Венецианской комиссии.