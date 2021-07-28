Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кулеба: 28 стран планируют принять участие в «Крымской платформе»

28 июля 2021, 12:04

Кулеба: 28 стран планируют принять участие в «Крымской платформе»

На сегодняшний день 28 стран и международных организаций подтвердили участие в иннаугурационном саммите «Крымской платформы», который пройдет 23 августа в Киеве, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«По состоянию на сегодняшний день уже 28 стран и международных организаций подтвердили участие в саммите Крымской платформы. Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Еще никогда такое количество государств не собиралось в Украине для проведения подобного мероприятия на уровне президентов, премьер-министров, глав парламентов, членов правительств», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

По его словам, этот результат уже позволяет с уверенностью сказать, что Украине удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма.

«Хотя вы не представляете, насколько мощным и системным является противодействие России. Они работают в каждой столице, в каждой стране, отговаривая государства принимать участие в "Крымской платформе". Но мы ведем свою работу, мы имеем свою силу правды, силу дипломатии и уже смогли это ядро коалиции сформировать», — подчеркнул глава МИД Украины.

Он указал, что Украина ожидает участия в саммите «Крымской платформы» всех ведущих стран-партнеров Украины в Европе и Северной Америке.

«Уже почти согласована Крымская декларация. Это итоговый документ саммита, который зафиксирует принципиально важные для Украины положения. Попутно я хочу поблагодарить наших партнеров, которые приняли активное участие в работе над декларацией и поддержали те принципиальные вещи, которые продвигала и на которых настаивала Украина. Мы уже на финишной прямой к успеху "Крымской платформы"», — уверяет Кулеба.

Он проинформировал, что саммит станет началом настойчивой и долгосрочной работы Крымской платформы, направленной на защиту норм и принципов международного права в интересах как Украины, так и всего мирового сообщества.

«Подчеркну, что саммит не будет одноразовым событием, это будет регулярная работа на многих уровнях. Мы на данный момент работаем над разработкой долгосрочной концепции работы платформы по каждому из пяти приоритетных направлений. Первое — политика непризнания, второе — санкции, третье — безопасность в Азово-Черноморском регионе, четвертое — защита прав человека и международного гуманитарного права, пятое — экологические и экономические последствия российской оккупации Крыма», — пояснил Кулеба.

Министр указал, что прогресс в вопросе деоккупации Крыма будет служить важным элементом более широкой политики международного сообщества по решению проблем замороженных конфликтов в Европе.

«Крым для России уже стал чемоданом без ручки. "Крымская платформа" превратит его на неподъемный груз», — добавил Кулеба.

Первый саммит Крымской платформы анонсирован на 23 августа, на него приглашены лидеры ряда стран и дипломаты.

Еще по теме

События
Крымская платформа

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:47
«ЛНР»: 135 случаев и 4 смерти от ковида за сутки
20:07
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 июля
19:56
«ДНР» решила устраивать больше ярмарок, чтобы люди меньше жаловались на цены
14:39
В «ЛНР» объясняют рост заболеваемости ковидом миграцией населения
14:18
«ДНР»: Более 280 новых случаев ковида и две смерти
13:36
В Донецке объяснили некорректную работу светофоров
11:14
«ЛНР»: Из-за аварии на водоводе в восьми населенных пунктах сокращена подача воды
09:29
Девять смертей от коронавируса зафиксировала «ЛНР» за сутки
07:50
«ДНР» связала вакцинацию от ковида с агитацией за «Единую Россию»
23:34
Увольнения и беседы в «МГБ». Лисянский заявил о репрессиях в ОРДЛО из-за отказа от паспорта РФ
10:34
В «ДНР» заявили, что второй год не могут подвести итоги переписи населения из-за ковида
09:40
«ЛНР»: За сутки зарегистрировано две смерти среди пациентов с коронавирусом
01:09
Донбасс. Итоги недели 19 — 25 июля
21:40
За выезд из Донбасса через Россию больше не штрафуют. Дайджест НД ►
11:27
В Украине подтвердились новые случаи штамма «Дельта»
все новости
12:04
Кулеба: 28 стран планируют принять участие в «Крымской платформе»
11:33
В Украине к осени хотят нарастить количество прививок от ковида до 250 тысяч в сутки
11:10
Российские силовики обыскивают квартиру редактора The Insider
10:54
Зеленский: Украина готова к встрече в Нормандском формате, но все зависит от РФ
10:23
В РФ россиянин и армянин осуждены по обвинению в передаче Украине деталей комплекса C-300
10:19
За сутки в Донецкой области ковидом заболели менее сотни человек
10:00
Бахмутчанки привезли золото и серебро с чемпионата мира по вольной борьбе
09:47
«ЛНР»: 135 случаев и 4 смерти от ковида за сутки
09:02
В Украине сделали более 5 миллионов прививок от коронавируса
08:31
Штаб: На Донбассе вчера и сегодня – минометные обстрелы
08:13
Еще 717 случаев коронавируса зафиксировали в Украине
22:38
Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы на Донбассе не стреляли
21:05
Беларусь объявила «Белсат» экстремистским каналом
20:41
Зеленский изменил состав СНБО
20:07
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 июля
все новости
ВИДЕО
За выезд из Донбасса через Россию больше не штрафуют. Дайджест НД ►
25 июля, 21:40
Манипуляции «ДНР» и «ЛНР» со СНИЛС. Что с вакцинами в Донецке? Донбасс сегодня ►
24 июля, 21:45
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
18 июля, 20:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция