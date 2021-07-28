Боевики продолжают блокировать работу ОБСЕ на юге Донетчины

Боевики по-прежнему ограничивают свободу передвижения наблюдателей миссии ОБСЕ на юге Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии за 27 июля.



Так, боевики не пропустили патрули миссии через блокпосты вблизи села Старомарьевка и поселка Шевченко, объяснив это «работами по разминированию» и «соображениям безопасности».



Однако, отметили наблюдатели, блокпосты пересекали гражданские лица и автомобили.

А на блокпосте вблизи поселка Корсунь член вооруженных формирований перенаправил наблюдателей на второстепенную дорогу через Корсунь, которая была заблокирована грузовиком.