В 2022 году в Украине создадут мультидонорский фонд для поддержки угольных моногородов. Об этом сообщил заместитель министра развития громад и территорий Иван Лукеря.



«В следующем году планируем создавать мультидонорский фонд с нашими европейскими партнерами для того, чтобы поддержать те громады, которые сегодня достаточно сильно зависят от добычи угля и работы шахт», — сказал он на форуме «Украина 30. Децентрализация».



По словам замминистра, ключевым вопросом, на который власть должна дать ответ, является: «Как заместить потери поступлений в местные бюджеты в случае, если шахты закроются?»

При поддержке Германии правительство планирует начать по меньшей мере два пилотных проекта по трансформации угольных регионов уже в этом году. Один из этих проектов будет в Мирнограде Донецкой области. В целом для первого этапа трансформации предложены громады в пяти регионах Украины.