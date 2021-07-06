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На Донетчине реализуют пилотный проект трансформации угольного города

06 июля 2021, 16:35

На Донетчине реализуют пилотный проект трансформации угольного города

В двух шахтерских городах на западе и востоке Украины будут реализованы пилотные проекты при поддержке правительства Германии. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов Украины во вторник.

Как отметил глава правительства, важным условием постепенного «зеленого перехода» является внедрение политики справедливой трансформации угольных регионов с одновременным созданием новых возможностей для жителей угольных громад и горняков.

«Начать мы планируем с разработки и имплементации пилотных проектов в двух шахтерских городах. Но география программы справедливой трансформации достаточно широка – это 5 регионов Украины или более 60 населенных пунктов, в которых проживает почти миллион человек. Трансформация угольных регионов – это не о закрытии шахт. Мы говорим о создании новых производств, развитие социальной сферы, инфраструктуры и переходе к декарбонизованной экономике», – сказал Денис Шмыгаль.

Он добавил, что правительство будет учитывать опыт других стран, которые уже прошли или находятся на завершающих этапах трансформации, при разработке и внедрении проектов на территории Украины.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов сообщил, что для первого этапа выбраны приоритетные громады во всех регионах. По его словам, ключевыми критериями для выбора этих громад был уровень зависимости локальных экономик, бюджетов и сферы жилищно-коммунального хозяйства от угольной отрасли, состояние шахт на этих территориях, готовность к осуществлению мероприятий по трансформации.

В число выбранных громад входят города Червоноград (Львовской области) и Мирноград (Донецкой области), пилотные проекты в которых будет осуществлены при поддержке правительства Федеративной Республики Германия.

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