В Мариуполе выделили участок под строительство McDonald’s

Горсовет Мариуполя выделил земельный участок на Греческой площади для строительства ресторана быстрого питания компании McDonald’s.



По информации пресс-службы горсовета, такое решение было принято на сессии 28 июля, его поддержало большинство депутатов.



Сейчас на месте будущего ресторана находится законсервированный фонтан, который не работает уже много лет.



«Привлечение в Мариуполь одного из самых известных мировых брендов, таких как McDonald’s станет еще одним сигналом для международных инвесторов. Успешная реализация масштабных проектов означает, что в город можно инвестировать», – подчеркивают в горсовете.



Построить McDonald’s планируют в 2022 году. Согласно проекту, его площадка будет удобной для пешеходов и автомобилей, а также безопасной для отдыхающих.



Дизайн здания и прилегающей территории хотят вписать в архитектурный ансамбль Греческой площади. По проекту, это будет современный ресторан с террасой и детской игровой зоной.

Читайте также: Мэр Мариуполя рассказал о планах на морской порт