«Газпром» может навсегда прекратить транзит через Украину – оператор ГТС

Российский газовый монополист «Газпром» может демонтировать трубы на своей территории, чтобы навсегда прекратить транзит через Украину. Об этом заявил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью «Радио НВ».



Он отметил, что объемы транспортировки газа через так называемый центральный коридор уменьшились, потому что «Газпром» перекинул основные объемы на «Северный поток».



«Идет оптимизация, потому что им уже не нужны такие мощности, уже было закрыто несколько компрессорных станций на этом пути», – сказал Макогон.



«Мы рассматриваем сценарий, что даже если наша система будет работать и мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически "Газпром" может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через Украину в будущем», – добавил глава компании-оператора украинской ГТС.



Он отметил, что сценарий с нулевым транзитом является худшим для Украины, однако ГТС продолжит работать даже без транзита, поскольку в стране очень большой рынок газа.



«Ежегодно мы потребляем 30 млрд кубических метров газа. Из них 20 млрд – собственная добыча, и еще 10 млрд – импорт. Несмотря на "Северный поток-2", мы будем использовать нашу ГТС… Вопрос пока не в том, будет ли ГТС работать. Вопрос в том, будем ли мы транзитной страной. Если Украина не будет транзитной страной, то мы будем вынуждены модернизировать [ГТС] и оптимизировать больше 110 млрд кубических метров газа транзита ежегодно. Фактически мы будем вынуждены закрыть, вывести из эксплуатации более 60% компрессорных станций, оптимизировать структуру, потому что это будет очень несправедливо, чтобы украинские потребители (и промышленность, и население) платили за ту инфраструктуру, которая не используется», – объяснил Макогон.



Он добавил, что «основная потеря будет не для Украины, а для Европы», потому что восстановить полноценную работу ГТС после закрытия компрессорных станций будет невозможно.



«Почему-то европейцы думают, что украинская ГТС будет всегда как резервный вариант для них. Например, если "Северный поток" встанет на ремонт, как это было неделю назад… В Европе думают, что в таком случае смогут сказать: "Давайте украинский транзит". Но, к сожалению, такого не будет. Если мы проведем оптимизацию, вернуться назад будет невозможно. Мы постоянно доносим это европейцам, что если у нас не будет нового долгосрочного транзитного договора, то вынуждены будем оптимизировать нашу систему и тогда Европа будет на 80% зависеть от газопроводов, принадлежащих "Газпрому" (северные потоки и турецкие)», – заявил директор оператора ГТС.