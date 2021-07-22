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«Это не конец истории»: Глава МИД Украины анонсировал переговоры с ЕС по «Северному потоку – 2»

22 июля 2021, 19:24

«Это не конец истории»: Глава МИД Украины анонсировал переговоры с ЕС по «Северному потоку – 2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины еще есть возможность максимально защитить свои национальные интересы, несмотря на немецко-американское заявление относительно «Северного потока – 2».

«Что касается "Северного потока – 2", то игра вчера не завершилась. Вчера игра из основного времени просто была переведена в овертайм. Но у нас еще есть два тайма, а если надо, то и серия послематчевых пенальти для того, чтобы защитить максимально национальные интересы Украины», – сказал Кулеба на совместном брифинге с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Станице Луганской.

Он подчеркнул, что не надо расценивать соглашение между США и Германией, «как конец истории».

«Еще впереди очень много вещей: сертификация, страхование "Северного потока – 2". И, главное, очень много вопросов по тому, как, собственно, будут выполняться те вещи, которые записаны во вчерашнем немецко-американском заявлении», – добавил Кулеба.

Министр отметил, что Украина не только выступила с оценкой заявления США и Германии, но и инициировала консультации в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Первое: мы поставим вопрос, каким образом видят наши партнеры имплементацию этих договоренностей так, чтобы они не ослабляли энергетическую безопасность Украины и центральной Европы в целом. Второе: вчерашнее немецко-американское заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска "Северного потока – 2". Третье: каким образом "Северный поток – 2" будет заведен по действие третьего энергетического пакета ЕС? И много других вопросов», – пояснил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что вопрос безопасности – это главная претензия Украины к этому заявлению. «Там недостаточно четкие и конкретные вещи написаны в блоке по безопасности», – добавил Кулеба.

Министр сказал, что необходимо провести эти консультации для того, чтобы четко установить, есть ли признаки нарушения «Северным потоком – 2» права ЕС и принципа солидарности, который действует в ЕС, и соответствующей нормы Соглашения об ассоциации.

«Потому это будут очень конкретные переговоры, направленные, прежде всего, на защиту национальных интересов Украины и интересов стран центральной Европы, которые также пострадают от запуска "Северного потока – 2"», – резюмировал Кулеба.

Украина призвала Конгресс США воздержаться от заключения соглашения с Германией по «Северному потоку-2». Это следует из письма главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова спикеру палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси.

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