Славянск получил первый транш НСЗУ на выплату долгов по зарплате медикам

В Славянск поступили средства Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) на зарплаты медикам. Об этом сообщил городской голова Славянска Вадим Лях в Facebook.



«Город получил первый транш от НСЗУ в 4,25 млн грн. Это позволит уже сегодня начать выплаты задолженности по заработной плате сотрудникам городской клинической больницы. Верю, что все накопившиеся проблемы с платежами будут решены в ближайшее время», – отметил Лях.



Ранее начальница отдела здравоохранения Славянского горсовета Елена Джим подтверждала факт задержки финансирования от НСЗУ и образования задолженности по зарплате медикам.



Елена Джим пояснила, что от городского отдела здравоохранения и власти города зарплата медработников не зависит, поскольку из бюджета Славянска финансируются только медицинские программы. Выплата зарплат медицинским работникам, по ее словам, согласно Бюджетному кодексу, не предусматривается из средств городского бюджета. С чем была связана задержка со стороны НСЗУ – начальница горздрава не объяснила.

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