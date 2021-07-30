Минздрав рекомендовал вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет, но только в отдельных случаях

Министерство здравоохранения Украины рекомендовало в отдельных случаях делать прививки от COVID-19 детям старше 12 лет. Для этого разрешено использовать только один препарат – вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech, сообщает пресс-служба Минздрава.



Вакцинация детей от 12 лет разрешена, если ребенок:

имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни COVID-19 из-за сопутствующих болезней и не имеет противопоказаний к вакцинации;

с целью объединения семьи выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат или международное свидетельство о вакцинации против COVID-19;

выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат или международное свидетельство о вакцинации против COVID-19;

является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии требуется международное свидетельство или сертификат о вакцинации против COVID-19;

приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty / Pfizer и имеет документы в подтверждение этого.

Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет обращаются к педиатру или семейному врачу. Врач может выдать один из следующих документов:



– медицинское заключение о наличии у ребенка сопутствующей патологии, в частности онкопатологии, отсутствии противопоказаний к прививке вакциной Comirnaty и рекомендации провести эту прививку;



– справку в произвольной форме с рекомендацией провести прививки вакциной Comirnaty после рассмотрения документов, дающих основания для вакцинации (это документы о смене места жительства и выезде в другую страну, в том числе на учебу, соревнования и проч., где для пересечения границы нужен сертификат или международное свидетельство о вакцинации против коронавируса, а также это могут быть документы о введении первой дозы вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech за рубежом).



Получив медицинскую справку от врача, надо позвонить в удобный центр массовой вакцинации или пункт прививки (список можно посмотреть здесь) и если там есть вакцина Comirnaty / Pfizer-BioNTech, записать ребенка на прививку. На вакцинацию обязательно нужно взять с собой все документы, приведенные выше.



Особенности вакцинации



Детям 12+ вводят 2 дозы по 0,3 мл вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech с интервалом в 21-28 дней.



Необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением вакцины от COVID-19 и вакцины против других болезней, за исключением экстренной вакцинации.



Вакцинация детей с онкопатологией, переболевших COVID-19 должна проводиться независимо от срока, прошедшего после перенесенного COVID-19.



Приоритет в вакцинации против COVID-19 любой доступной вакциной имеют лица, постоянно проживающие вместе с маломобильным ребенком или ухаживающие за ним.



При наличии живой очереди в пункте или в центре вакцинации таким детям предоставляется приоритет.