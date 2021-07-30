Зеленский в Краматорске дал старт строительству областной больницы

Президент Зеленский в Краматорске. Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки на Донетчину дал символический старт строительству больницы III уровня в Краматорске, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Планируется, что в этой многопрофильной больнице будут предоставляться многочисленные узкоспециализированные услуги, доступ к которым в Донецкой и Луганской областях сейчас ограничен, поскольку прежние ведущие больницы остались на неподконтрольных территориях.

«Этот медицинский городок станет лечебным центром не только для нашего региона, но и для прилегающих территорий соседних областей», – отметил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Согласно проекту, областная многопрофильная больница в Краматорске должна стать своеобразным хабом, сочетающим диагностику, медицинскую помощь и науку. Предполагается, что стационарная помощь будет оказываться в 19 отделениях терапевтического и хирургического профиля с общей мощностью 600 коек. Консультативное отделение будет иметь возможность принимать до 600 посетителей в смену.