В Северодонецке представили проект областной больницы на тысячу рабочих мест

Проект областной больницы в Северодонецке. Фото: Луганская ОГА

В Северодонецке построят областную больницу на 1000 рабочих мест. Проект будет реализован в следующем году. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ОГА.



Сегодня он провел встречу с представителями австрийской компании VAMED ENGINEERING GmbH. По словам Гайдая, строительство областной больницы будет проводиться по проекту, предложенному партнерами из Австрии.



Он сообщил, что министерство здравоохранения готово поддержать это предложение.



«Во время проектирования мы попытались учесть все потребности жителей Луганщины. Там будут работать 260 врачей, 400 медицинских сестер и примерно 300 человек прочего персонала. Это почти 1000 рабочих мест. Многопрофильная больница рассчитана на 315 коек, там будут действовать перинатальный и онкологический центры, где установят современное оборудование», – рассказал региональный менеджер компании в странах СНГ и Ближнего Востока, руководитель проекта Михаэль Бриде.



Здание новой пятиэтажной областной больницы будет отличаться дизайном и энергоэффективностью. В частности, на крыше будут установлены солнечные батареи, а по всему зданию внедрят систему управления, сообщил технический менеджер проекта, главный архитектор Харальд Кастнер.



Глава ОГА отметил, что за период, прошедший с первой встречи с австрийскими партнерами, он заручился поддержкой президента и премьер-министра Украины по строительству новой больницы.



«Учитывая то, что на протяжении двух-трех недель правительство утвердит сумму государственных гарантий на следующий год, мы приложим все усилия, чтобы наш проект попал в соответствующий перечень», – добавил Сергей Гайдай.

На Луганщине планируют построить новую областную больницу в зеленой зоне Северодонецка. Жители опасаются, что уцелевший после пожаров лес теперь будет уничтожен и требуют пересмотреть планы строительства. Они провели несколько митингов возле городской администрации и создали петицию с предложением изменить план, чтобы избежать вырубки леса.