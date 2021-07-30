Резников рассказал, как будут погашать долги по пенсиям жителям ОРДЛО

Украина выплатит задолженность по пенсиям жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей только после деоккупации этих территорий и проведения верификации. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью «Интерфакс-Украина».



Он отметил, что на сегодня пенсии выплачиваются жителям ОРДЛО, зарегистрированным как переселенцы.



«Как известно, мы выплачиваем пенсии внутренне перемещенным лицам, которые имеют на это право. Мы прекрасно понимаем, что по этой процедуре пенсии получают многие жители на неподконтрольных территориях, которые, даже если бы и хотели, не смогли бы переехать на подконтрольную – у них тут нет жилья. Каждый месяц мы выплачиваем около 3 млрд грн», – сказал Резников.



По его словам, украинская власть до освобождения оккупированных территорий ничего не будет делать с накопившейся задолженностью.



«И после реинтеграции этих территорий мы проведем верификацию всех пенсионеров, разработаем механизм реструктуризации этой задолженности и будем выплачивать», – пояснил вице-премьер.



Он добавил, что есть информация о том, что многим пенсионерам на неподконтрольной территории предлагают написать доверенности на получение пенсий и потом их доставляют. Но при этом отдают только 70%, а 30% такие «дельцы» оставляют себе.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что жители неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей с 2014 года не получили по меньшей мере 90 миллиардов гривен пенсий.