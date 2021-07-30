Украина впервые за 30 лет получила стратегию внешней политики – Кулеба

Впервые с момента обретения Украиной независимости в стране утверждена стратегия внешнеполитической деятельности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны в Краматорске.



«Сегодня произошло историческое событие – впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности. Предыдущие 30 лет внешняя политика тоже существовала, но из-за отсутствия стратегического, продуманного подхода мы имели "шатания", прыжки с одной стороны в другую и недостаточную эффективность работы на ряде направлений. Благодаря принятию этой стратегии сегодня мы сможем эти проблемы устранить», – сказал Кулеба.



Министр отметил, что в документе, который принял СНБО, четко определена цель внешней политики – утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны.



«Документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики. Первый приоритет – это обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины... Второй – это противодействие агрессивной политике РФ. Третий – курс на членство в ЕС и НАТО. Четвертый – продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций. Пятый – защита прав и интересов граждан Украины за границей. И шестой - это продвижение позитивного имиджа Украины в мире», – перечислил Кулеба.



Глава МИД рассказал, что стратегия содержит 254 пункта, но ее содержание можно систематизировать по трем основным темам.



«Первое – Украина активный участник международной политики. Второе – Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира. И третий. Украина – это страна новых экономических возможностей. Эти три принципа, три подхода будут заложены в каждый шаг, который мы будем осуществлять на внешней арене», – подчеркнул министр.