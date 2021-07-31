Аварийная ситуация на шахте «Покровское» ликвидирована, заявили в «Метинвесте»

Аварийная ситуация на предприятии шахтоуправления «Покровское», на котором произошел взрыв, ликвидирована. Об этом говорится в сообщении группы «Метинвест».



В компании информируют, что выполнено разгазирование участка, на котором случилось происшествие. Здоровью и жизни сотрудников ничего не угрожает.



«В Покровской клинической больнице интенсивного лечения находятся трое пострадавших с легкой степенью телесных повреждений – все работники шахтоуправления "Покровское". Шесть горняков (один - работник шахтоуправления Покровское, пять – работники подрядной организации) находятся в ожоговом отделении Краматорской городской больницы №3. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – уточнили в «Метинвесте».



Ранее сообщалось, что один сотрудник подрядной организации от полученных травм скончался в больнице Покровска.



На предприятии создана внутренняя комиссия и параллельно будет работать государственная комиссия для расследования обстоятельств и причин произошедшего.

Взрыв на шахте ш/у «Покровское» в поселке Удачное Покровского района произошел 31 июля приблизительно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке, на горизонте 815 м. В результате взрыва пострадали 10 горняков.



Открыто уголовное производство с квалификацией по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).



Ш/у «Покровское» (ранее — «Красноармейская-Западная № 1») — крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Metinvest B. V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО «Шахтоуправление «Покровское», миноритарием которого группа стала в 2018 году.