Украина добьется, чтобы оператор «Северного потока – 2» не был сертифицирован – Витренко

Украина с международными партнерами будет бороться против сертификации оператора «Северного потока – 2». Об этом заявил глава правления «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко в интервью «Радио Свобода».



«Мы достигнем того, что оператор ГТС "Северный поток – 2" не будет сертифицирован. Потому что мы сможем доказать, что компания-оператор контролируется "Газпромом" и Путиным. А европейское законодательство как раз говорит о том, что не может группа лиц или один человек контролировать и добычу, и транспортировку газа. И это записано даже в этом совместном заявлении США и Германии. Они говорят, что они сделают все для того, чтобы европейское законодательство, в частности Третий энергопакет был применен и в отношении буквы закона, и по духу закона», – подчеркнул Витренко.



По его словам, также этот оператор не будет обеспечивать так называемый доступ третьих сторон, чтобы все компании, а не только «Газпром», могли из России через этот газопровод транспортировать газ в Германию.



«Мало того, мы будем это подчеркивать, уже украинское правительство, МИД прислали соответствующие ноты Еврокомиссии о том, что Еврокомиссия, которая тоже участвует в процессе сертификации оператора, считалась, в частности, с так называемым принципом солидарности. Это означает, что, например, даже если (а это фантасмагорический сценарий) оператор "Северного потока – 2" будет отделен от "Газпрома", реально будет независим от "Газпрома" и Путина, не будет ими контролироваться, даже если будет обеспечен доступ третьих сторон к этому газопроводу, то и немецкий регулятор, и Еврокомиссия должны также обеспечить, чтобы этот доступ третьих сторон был ко всем газопроводам, идущим из России в Европу, в частности, через Украину», – сказал Витренко.



Глава правления «Нафтогаза» пояснил, что важно, чтобы не было такой ситуации, когда только к «Северному потоку – 2» есть доступ третьих сторон, а к украинскому газопроводу, например, на границе Украины и России, только «Газпром» имеет доступ, и только «Газпром» может подавать газ для транзита.



Витренко добавил, что ранее были договоренности с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что будут консультации или переговоры на уровне европейских компаний, которые должны бронировать мощности украинской ГТС.