Более 800 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 2 августа, в Украине выявили 827 новых случаев заражения коронавирусом, что на 562 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 533 пациента, а 26 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 254 361 человека. Из них выздоровели 2 187 703 пациента, а 52 981 человек умер.



Вчера провели 39 622 тестирования.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.