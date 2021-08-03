Глава «Белорусского дома в Украине» найден повешенным в киевском парке

Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из столичных парков недалеко от места его проживания. Об этом сообщает полиция Киева.



Мобильный телефон и личные вещи Шишова изъяли с места происшествия.



Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Правоохранители заявили, что проверят все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.



Шишов возглавлял общественную организацию «Белорусский дом в Украине». Он исчез 2 августа во время пробежки в Киеве.



«Белорусский дом в Украине» — некоммерческая организация, которая занимается помощью гражданам Беларуси, которые вынужденно переехали в Украину.