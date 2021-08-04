Почти тысячу случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За вторник, 3 августа, в Украине выявили 984 новых случая заражения коронавирусом, что на 157 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 570 пациентов, а 43 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 255 345 человек. Из них выздоровели 2 188 273 пациента, а 53 024 человека умерли.



Вчера провели 47 442 тестирования.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.