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Почти тысячу случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

04 августа 2021, 08:09

Почти тысячу случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За вторник, 3 августа, в Украине выявили 984 новых случая заражения коронавирусом, что на 157 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 570 пациентов, а 43 человека умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 255 345 человек. Из них выздоровели 2 188 273 пациента, а 53 024 человека умерли.

Вчера провели 47 442 тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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